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СК завершил расследование в отношении группы хакеров из Приморья

Михаил Алимов

Происшествия
СК завершил расследование в отношении группы хакеров из Приморья
Фото: pixabay.com/Lukas

В городе Находка организованная преступная группа блокировала важные данные пользователей в интернете и за деньги открывала к ним доступ обратно. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Организатором группы стал местный житель.

— По версии следствия, злоумышленник привлек к противоправной деятельности своего сына и еще троих местных жителей. Вместе они осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации различных организаций Российской Федерации. Сначала фигуранты выявляли уязвимые компьютерные системы, после чего с помощью вредоносных программ нейтрализовали находящиеся на них средства защиты, — рассказала Волк.

Дальше злоумышленники подбирали логины и пароли к личным аккаунтам представителей организаций, блокировали в них важную информацию и требовали денег за ее разблокировку. Причем средства необходимо было перевести в криптовалюте на счет онлайн-кошелька.

Таким способом группа получила более 4,5 миллиона рублей. При обысках у задержанных правоохранители обнаружили оружие и наркотики.

В отношении ее организатора возбуждено 42 уголовных дела по статьям «Незаконное хранение оружия», «Незаконное хранение наркотических средств», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». Их объединили в одно масштабное уголовное дело.

Все дела переданы в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что США ожидают от России действий по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. По его словам, борьба с киберпреступностью стала глобальной проблемой. Страны G7 начали применять меры в отношении государств, которые укрывают у себя преступников, применяющих вирусы-вымогатели.

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