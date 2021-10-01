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Московская медицина готова к росту заболеваемости COVID–19

Виктория Храменкова

Общество
Московская медицина готова к росту заболеваемости COVID–19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На сегодняшний день власти Москвы не считают опасным начавшийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, потому что система здравоохранения столицы готова к большим цифрам. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Глава департамента также отметил, что бдительность людей может быть ослаблена в торговых центрах с большой площадью. Поэтому за соблюдением мер индивидуальной защиты в них необходимо особенно следить.

— Некоторые торговые центры не так четко соблюдают требования по контролю за соблюдением масочного режима. Несмотря на это, москвичи стали более социально ответственными, — сообщил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

В столице в пятницу, 1 октября, выявили 3993 новых случая заболевания, госпитализирован 931 человек, скончались 62 пациента. На ИВЛ находятся 353 человека.

За минувшие сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 9 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции. Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью вылечились 1 492 226 горожан.

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