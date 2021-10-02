Пушистые предсказатели: как кошки управляют нашей судьбой

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Каждый из нас знаком с приметой, когда черный кот перебегает дорогу. Многие люди, увидев такой поступок котика, разворачиваются и обходят это место стороной. Некоторые даже посыпают его солью и используют прочую «магию», а все для того, чтобы не навлечь на себя беду.

Как выяснялось, не только черные коты могут повлиять на судьбу человека. Этот дар есть у кошек разного окраса. Они могут не только предсказывать что-то плохое, но и нести добрые вести.

Так, например, если встретить на пути рыжую кошку, то в скором времени можно получить хорошие новости. По одной из версий, рыжая кошка приносит с собой праздники и значимые события, пишет Пятый канал. Также отмечается, что ни в коем случае нельзя прогонять с дороги рыжего животного – это к беде. Если кот пытается проскочить перед колесами машины, то скоро в жизни произойдут неприятности.

Серая кошка может предвещать скорое завершение финансовых трудностей. Противоположный эффект ожидает невнимательных пешеходов и водителей, если они навредят животному — наступят, наедут, проявят грубость. В таком случае можно прощаться со своими финансами.

Встреча с белой кошкой является полной противоположностью встрече с черной. Кошечка может означать то, что судьба приготовила вам приятный сюрприз, а все удача будет во всех ваших делах. Также есть мнение, что если загадать желание, пока животное перебегает дорогу, то оно обязательно сбудется.

Только черному коту и не везет! Считается, что если он бежит через дорогу слева направо, то несет с собой несчастья, а если справа налево – наоборот, будет всячески способствовать реализации ваших планов и завершит так называемую черную полосу жизни. Также кот может избавить от сглаза.

Кошка пестрой многоцветной окраски сулит человеку счастливую неделю, если пробежит наперерез идущему. Яркая кошка настолько богата удачей, что может принести радость родительства бездетным парам, а тем, у кого уже есть наследники, подарит гордость за их достижения.

20 сентября «ВМ» писала, как обеспечить мирное проживание дома собаки и кошки. Вадельцы не должны насильно заставлять кошку и собаку общаться. Кроме того, эксперт не советует ругать одно животное в присутствии другого.