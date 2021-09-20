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Стало известно, как обеспечить мирное проживание собаки и кошки дома

Анастасия Волоснова

Общество
Стало известно, как обеспечить мирное проживание собаки и кошки дома
Фото: pixabay.com

Кошка и собака будут жить мирно в одном доме, если каждое животное обеспечить своей территорией. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, между собаками и кошками не существует генетической вражды. Он пояснил, что собаки гоняют кошек, так как ведут борьбу за территорию или животные не ладят из-за разницы в характере.

Голубев объяснил, что хозяева должны выбрать для питомцев разные комнаты, так они будут чувствовать себя в безопасности. Также у каждого животного должна быть своя миска.

Специалист отметил, что владельцы не должны насильно заставлять кошку и собаку общаться. Кроме того, эксперт не советует ругать одно животное в присутствии другого.

— Уделяйте внимание каждому питомцу, распределяя его равномерно между ними. Так вы не дадите повода для ревности. Никогда не применяйте физическую силу по отношению к животным — это только ухудшит ситуацию. Старайтесь пресекать конфликты, но при этом не заостряйте внимание на зачинщике этого конфликта, — приводит РИАМО слова Голубева.

В среду, 8 сентября, эксперты информационно-образовательного портала hvost.news рассказали, как уберечь кошку от неосторожных прыжков с балкона. Так, надо установить на окнах специальные ограничители, блокираторы. Это полезные механизмы, не дающие открывать окна при наличии животных.

При этом, согласно недавнему опросу одного из российских банков, более 71 процента владельцев животных тратят до пяти тысяч рублей в месяц на своих четвероногих любимцев. «Вечерка» спросила у координатора фонда помощи животным «РЭЙ» Галины Новак, на что уходят деньги владельцев кошек, собак и экзотических, но популярных питомцев — хорьков.

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