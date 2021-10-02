Врач заявила, что фрукты могут привести к болезням печени

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Одной из причин возникновения болезней печени являются фрукты. Об этом заявила врач–эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

В состав фруктов входят углеводы, глюкоза и фруктоза. При потреблении в больших количествах, последнее может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Правильное разделение фруктов поможет избежать данной проблемы.

— В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых – больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы,— рассказала Павлова в беседе с радио Sputnik.

Также врач отметила, что глюкоза перерабатывается под действием инсулина. Затем она идет на энергию и в жировые запасы, а фруктоза вся захватывается белками печени.

Фрукты необходимо употреблять вместе с другой едой. Потому что во время перекуса человек получает глюкозу и фруктозу, что приводит к выбросу инсулина. Чтобы избежать болезней печени, человеку еще необходим белок.

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