Назван победитель шоу «Голос 60+»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+» по итогам финала, который транслировался в субботу, 2 октября, в эфире Первого канала.

Подопечный наставника Олега Газманова набрал по итогам зрительского голосования 79,5 процента голосов. В последнем этапе шоу он исполнил композицию «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского и песню «Душечка» Сергея Лемешева.

— Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде, — сказал победитель.

Газманов признался, что сильно переживал за Серебрякова.

— Как у него в песне поется: «Мы из той солдатской, из двужильной породы». И он стоял как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать, — отметил певец.

Победитель получил миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.

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