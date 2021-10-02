Стало известно, куда молодежь чаще всего ходит по «Пушкинской карте»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России в начале сентября. За месяц в московском регионе продали более 800 билетов в учреждения культуры. Чаще всего молодое поколение выбирало театры. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

У подмосковных школьников и студентов набольшей популярностью в сентябре пользовались спектакли «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Поэтическое кафе „Луч“» Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» и «Дон Кихот», передает телеканал 360.

В среду, 29 сентября, стало известно, что приложение «Госуслуги.Культура», которое позволяет пользоваться «Пушкинской картой», скачали более трех миллионов человек. Большая часть приходится на операционную систему Android.

«Пушкинская карта» — специальная карта для молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется три тысячи рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.