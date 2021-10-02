Реконструкцию школы-пансионата в Заречье завершат до конца года

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В рабочем поселке Заречье Одинцовском городском округе в конце года завершат реконструкцию школы-пансионата. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проектом реконструкции объекта предусматривалось сохранение архитектурного облика зданий при создании пространств, отвечающих требованиям детей и родителей.

— Площадь зданий увеличилась более чем на 4 тысячи квадратных метров. Внутри школы размещены актовый зал, административный корпус с вестибюлем, детский сад с начальной школой, помещения средней школы со специализированными кабинетами, оформленными в тематических стилях, а также зоны отдыха с передвижными домиками для чтения, — передает слова пресс-службы ведомства сайт правительства Московской области.

Отмечается, что специально под этот проект была разработана система навигации с тач-панелями и отдельными цветовыми решениями каждого корпуса.

— Объект строится в графике, на данный момент ведутся работы по отделке и благоустройству территории, — заключил глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В четверг, 30 сентября, стало известно, что в новых кварталах, построенных в рамках программы реновации в столичном районе Хорошево-Мневники, возведут пять школ на 1150 мест и пять детских садов на 900 мест.