Ученые рассказали, как снизить риск развития диабета

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Ученые выяснили, что ранний завтрак помогает снизить риск развития диабете второго типа и других нарушений обмена веществ. Результаты исследования приводит портал портал Eatthis! Not That!

Согласно результатам исследования, люди, которые завтракают раньше, имеют более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность. Поэтому те, кто поздно завтракает или вовсе пропускает утренний прием пищи, должны найти способ пересмотреть свое отношение к этому.

Повышенный уровень глюкозы в крови и резистентность к гормону инсулину, который помогает регулировать уровень сахара в крови, являются двумя маркерами предиабета и диабета второго типа.

Другие исследования показали, что диета, при которой пищу нужно принимать в ограниченном отрезке времени – улучшает метаболическое здоровье. Ученые посоветовали вместо ограничения по количеству съеденной еды сосредоточиться на времени, в которое человек ее принимает, и начинать утренний прием пищи как можно раньше.

В пятницу, 1 октября, ученые назвали способ избавиться от диабета второго типа. По мнению ученых, главный фактор, который влияет на развитие диабета, — это лишний вес.