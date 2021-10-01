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Ученые назвали способ избавиться от диабета второго типа

Полина Долганова

Общество
Ученые назвали способ избавиться от диабета второго типа
Фото: pixabay.com

Американские, австралийские, бразильские, ирландские и британские ученые представили на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) свое видение стратегии лечения этого заболевания второго типа. Эксперты предполагают, что снижение веса на 15 и более процентов может замедлить развитие недуга. Статья с такими выводами была опубликована в журнале The Lancet.

По мнению ученых, главный фактор, который влияет на развитие диабета — это лишний вес. Специалисты считают, что борьба с ожирением может помочь пациентам с диабетом не только снизить уровень сахара в крови, но и улучшить качество работы печени.

В своей работе исследователи ссылаются на другие научные публикации и исследования. Так, по результатам исследования DiRECT, у 70 процентов диабетиков, которые смогли похудеть на 15 и более килограммов, уже через два года после похудения была зафиксирована ремиссия.

Кроме того, даже после операций по коррекции веса у пациентов сокращается потребность в препаратах для снижения уровня глюкозы.

— Мы предлагаем поставить конкретную лечебную цель — общую потерю веса не менее, чем на 15 процентов, с намерением не просто улучшить контроль уровня сахара в крови, но, скорее, как наиболее эффективный способ нарушить основную патофизиологию диабета второго типа и, таким образом, изменить его течение…, — цитирует РИА Новости первого автора публикации доктора Ильдико Лингвей из Техасского университета.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы снизить количество сахара в крови.

Так, необходимо чаще есть рыбу, так как омега-3 кислоты стимулируют выработку гормона адипонектина, повышающего чувствительность клеток к инсулину. Также снизить уровень сахара помогает употребление овощей и зелени.

До этого диетолог Кэтрин Брукинг рассказала, какие продукты помогут справиться с головной болью. При мигренях стоит включить в рацион рыбу и грецкие орехи.

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