Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

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Android-разработчику на удаленке предлагают одну из самых высоких зарплат в России – от 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Сервис проанализировал в сентябре несколько десятков вакансий с высокими зарплатами на удаленке и составил рейтинг самых высокооплачиваемых, передает ТАСС.

— Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тысяч рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений, — говорится в тексте исследования.

На аналогичную зарплату компания, оказывающая услуги по систематизации бизнеса, ищет директора по продажам. Кандидат должен быть фанатом цифр, таблиц, СRM, системности и аналитики, а также обладать современным подходом к управлению.

Также белорусская компания, занимающаяся разработкой решений для банков, ищет системных аналитиков в Москве с доходом 400 тысяч рублей для работы на проектах по дистанционному банковскому обслуживанию, брокерских и депозитарных процессов, речевой аналитики и роботизации call-центров, кредитном маркетплейсе.

В пятницу, 1 октября, «ВМ» перечислила самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров. Зарплата на этих должностях может достигать 175 тысяч рублей.