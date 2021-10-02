«Объединить всех»: глава ООН хочет завершить вакцинацию всего мира к 2023 году

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

ООН планирует вакцинировать от коронавирусной инфекции все население Земли к концу 2022 года. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи организации Абдулла Шахид.

На сегодняшний день, согласно исследованиям Университета Хопкинса, полную вакцинацию прошло около 885 миллионов человек или чуть болен 10 процентов населения планеты.

— Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача - обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года, — заявил Абдулла Шахид в пятницу, 1 октября, на пресс-конференции, посвященной итогам недели высокого уровня ГА ООН.

В пятницу, 1 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в Соединенных Штатах шокирующей и ужасающей.

В четверг, 30 сентября, в Кремле назвали уровень вакцинации россиян от COVID-19 недостаточным. Разъяснительную работу с населением нужно продолжать в активном режиме.

В настоящее время в России насчитывается более 45 миллионов человек, которые уже привились первым компонентом вакцины.