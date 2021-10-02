Составлен рейтинг регионов России с самой высокой зарплатой

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В Чукотском автономном округе работодатели предлагают самые высокие средние зарплаты в России. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

Чукотка возглавляет рейтинг с самыми высокими зарплатами со средним предложением в 76 045 рублей в месяц. На втором месте разместилась Магаданская область с зарплатой в 73 224 рубля. Бронза у республики Саха, где работодатель предлагает 70 659 рублей в месяц, передает URA.RU.

Четвертое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там в среднем можно получать 69 837 рублей. Закрывает пятерку — Москва, со средней зарплатой 67 629 рублей.

Также был составлен рейтинг регионов, с самыми низкими зарплатами. В десятку попали Ивановская область, Саратовская область, Курская область, республика Марий Эл, Чувашская республика, Тамбовская область и Пензенская область. Первое место у республики Адыгея. Там в среднем работодатель предлагает зарплату в 36 341 рубль.

В субботу, 2 октября, были названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке. Так, например, Android-разработчику предлагают одну из самых высоких зарплат в России – от 500 тысяч рублей.