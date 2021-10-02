Десятилетняя девочка пропала без вести в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

В столице разыскивают без вести пропавшую десятилетнюю девочку. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Пропавшую девочку зовут Кира Фещенко. Она ушла из дома 1 октября, но так и не вернулась. У девочки русые волосы, серые глаза, телосложение среднее, рост — 152 сантиметра.

Из одежды на ней был синий пуховик до колена, белые сапоги, черные джинсы и синяя шапка.

Опубликованная поисковым отрядом фотография ребенка размещена ниже.

Фото: lizaalert.org

Любую информацию о пропавшем ребенке просят сообщать по телефонам +7 (800) 700-54-52 или 112.