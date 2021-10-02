Десятилетняя девочка пропала без вести в Москве
В столице разыскивают без вести пропавшую десятилетнюю девочку. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Пропавшую девочку зовут Кира Фещенко. Она ушла из дома 1 октября, но так и не вернулась. У девочки русые волосы, серые глаза, телосложение среднее, рост — 152 сантиметра.
Из одежды на ней был синий пуховик до колена, белые сапоги, черные джинсы и синяя шапка.
Опубликованная поисковым отрядом фотография ребенка размещена ниже.
Любую информацию о пропавшем ребенке просят сообщать по телефонам +7 (800) 700-54-52 или 112.