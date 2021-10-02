Названы самые живописные парки Подмосковья для осенних фотосессий

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Парки осенью выглядят живописнее, чем в другие времена года, поэтому многие выбирают осенние месяцы для проведения фотосессий на природе. Издание «Вести Подмосковья» рассказало о самых красивых парках региона, в которых стоит прогуляться в октябре.

Самая популярная парковая зона расположена в Балашихе. Местный парк «Пехорка» недавно пережил реконструкцию, здесь появились обустроенная набережная, скейт-парк, веревочный парк. Также там можно увидеть серию арт-объектов.

Еще один живописный парк расположен в Солнечногорске, неподалеку от озера Сенеж. Это популярный парк, в котором находятся скульптуры, например Солнечногорская русалка.

На юге области в Домодедове расположен парк «Елочки». Его часто используют для свадебных фотосессий, так как рядом с храмом Петра и Февронии находится Аллея молодоженов.

1 октября сообщалось, что в ТиНАО благоустроили более 80 парков с момента присоединения округа к Москве. В частности, специалисты благоустроили сквер на Спортивной улице в Щербинке и зону отдыха в Троицке.