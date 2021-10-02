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Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Город
Современное общественное пространство появилось на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства
Россия, Москва, 1-й Саратовский проезд Карта всех событий

В столичном районе Текстильщики завершилось благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

В рамках реализации проекта специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, а также привели в порядок детскую площадку, где появился многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда и веревочная полоса препятствий.

Кроме того, в сквере обустроили спортивную зону и площадку для игры в баскетбол. Здесь оборудовали площадки для тихого отдыха, где установили скамейки и садовые качели и полностью заменили систему наружного освещения.

Коммунальщики также обновили газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку, а в общей сложности на территории сквера дополнительно высадили свыше 1,4 тысячи кустарников и более 80 деревьев.

25 сентября на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице. На территории сквера оборудовали две современные детские площадки и одну спортивную, установили новую сцену, уличные тренажеры, пункты проката самокатов и ринг для панна-футбола. Кроме того, специалисты обустроили зоны со скамейками для отдыха, поставили почти 100 новых опор наружного освещения и установили удобную для отдыхающих систему навигации.

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