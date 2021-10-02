Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Пензенской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Пензенской области

Грузовой автомобиль «Камаз» столкнулся с пассажирским поездом в Лунинском районе Пензенской области. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

— Произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля «Камаз». По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в 04:30 по московскому времени на 82-м километре железнодорожного перегона Лунино — Гольцовка. В момент столкновения в поезде находились 326 человек. После происшествия их переместили на станцию Лунино.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД» — прим. «ВМ») заявили, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузовика правил дорожного движения. Он выехал на железнодорожный переезд в момент приближения к нему поезда. При этом о приближении поезда оповещала автоматическая сигнализация.

— В результате ДТП допущен сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания, — рассказали в пресс-службе.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что в связи с происшествием начата следственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.