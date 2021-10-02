Мясников объяснил «ужасающее» число смертей от коронавируса в США

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«Ужасающее» число погибших от коронавируса в США, где болезнь унесла жизни почти 700 тысяч человек, объясняется «хорошо поставленной статистикой», а также значительной долей афроамериканского населения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Смертность не меняется, она везде составляет два процента от общего числа. Где-то выше, где-то ниже. Во что упирается число заболевших? Во-первых, это единственная страна с таким многомиллионным населением, где хорошо поставлена статистика. Мы не знаем, что точно делается в Китае или Индии. Во-вторых, мы знаем, что 50 процентов населения в США — это афроамериканцы и испаноязычные. Они болеют официально больше. Сейчас после движения Black Lives Matter как-то об этом стали молчать. А раньше 80 процентов всех заболевших и 80 процентов всех смертей от коронавируса приходилось именно на черных и латиносов. Этот фактор надо тоже учитывать. Дело не только в их скученности и бедности, но и в особенностях организма, — сказал Мясников.

Врач не исключил, что к 700 тысячам смертей в США за этот год может прибавиться еще 200 тысяч. И это, по словам собеседника «ВМ», «тоже будут ужасающие цифры».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее назвала ужасающим и шокирующим число жертв коронавируса в США. При этом она заявила, что администрация сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78 процентов населения на настоящий момент. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявили свыше 43,5 миллиона случаев коронавируса, скончались 698 992 человека. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.