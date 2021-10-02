Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мясников объяснил «ужасающее» число смертей от коронавируса в США

Валерий Ливак

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Мясников объяснил «ужасающее» число смертей от коронавируса в США
Фото: Youtube / Доктор Мясников

«Ужасающее» число погибших от коронавируса в США, где болезнь унесла жизни почти 700 тысяч человек, объясняется «хорошо поставленной статистикой», а также значительной долей афроамериканского населения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Смертность не меняется, она везде составляет два процента от общего числа. Где-то выше, где-то ниже. Во что упирается число заболевших? Во-первых, это единственная страна с таким многомиллионным населением, где хорошо поставлена статистика. Мы не знаем, что точно делается в Китае или Индии. Во-вторых, мы знаем, что 50 процентов населения в США — это афроамериканцы и испаноязычные. Они болеют официально больше. Сейчас после движения Black Lives Matter как-то об этом стали молчать. А раньше 80 процентов всех заболевших и 80 процентов всех смертей от коронавируса приходилось именно на черных и латиносов. Этот фактор надо тоже учитывать. Дело не только в их скученности и бедности, но и в особенностях организма, — сказал Мясников.

Врач не исключил, что к 700 тысячам смертей в США за этот год может прибавиться еще 200 тысяч. И это, по словам собеседника «ВМ», «тоже будут ужасающие цифры».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее назвала ужасающим и шокирующим число жертв коронавируса в США. При этом она заявила, что администрация сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78 процентов населения на настоящий момент. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявили свыше 43,5 миллиона случаев коронавируса, скончались 698 992 человека. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Читайте также:
КоронавирусСШААлександр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте