Псаки назвала ужасающей статистику количества смертей от COVID-19 в США

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в Соединенных Штатах шокирующей и ужасающей — число умерших от последствий вируса в стране приблизилось к 700 тысячам человек. Об этом она заявила в пятницу, 1 октября, на брифинге.

— Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей, — сказала пресс-секретарь.

При этом, по ее словам, администрация помогла спасти жизни сотен тысяч людей, добившись вакцинации 78 процентов населения.

Псаки добавила, что президент США Джо Байден «чувствует невероятную ответственность» за все, что происходит в стране, и борьба с пандемией в настоящее время является для него главным приоритетом, передает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявили более 43,5 миллиона случаев COVID-19, скончались 698 992 человека. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Япония опередила США по числу привитых от коронавируса граждан. В настоящий момент 70 процентов жителей Японии уже вакцинировались первым компонентом. При этом 60 процентов населения в скором времени завершат вакцинацию вторым компонентом.