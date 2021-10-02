Мурашко заявил, что все препятствия для признания «Спутника V» в Европе устранены

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Все барьеры, мешающие признанию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европы, устранены. Об этом в субботу, 2 октября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы, — рассказал он ТАСС после встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

По словам главы Минздрава, для окончательной регистрации необходимо уладить несколько административных вопросов — подписать документы и предоставить необходимые бумаги. Прочие барьеры устранены, и это российской стороне подтвердил сам глава ВОЗ.

До этого директор контрактно-исследовательской компании, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может признать российскую вакцину «Спутник V» из-за обнаружения на производстве недочетов, которые нужно изменить.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Всемирной организацией здравоохранения одобрены шесть вакцин от COVID-19. Это препараты от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.