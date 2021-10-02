Более 260 выпускников-машинистов будут работать на новом участке БКЛ
На новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро будут работать более 260 выпускников Корпоративного университета транспортного комплекса города. Они станут машинистами поездов. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Они прошли подготовку и практиковались на интерактивных симуляторах и подвижном составе. Скоро устроим их в штат одного из депо, которое будет обслуживать новый участок БКЛ, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
С начала 2021 года выпускниками учебного заведения стали 378 машинистов.
По словам заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, машинист — одна из востребованных профессий в столице. На сегодняшний день в городе их работает более 5,5 тысячи.
— Благодаря поддержке мэра Москвы мы расширяем метро впечатляющими темпами: Большая кольцевая линия не только улучшит транспортную доступность для миллионов пассажиров, но и создаст новые рабочие места для молодых специалистов, поэтому всех желающих стать машинистом ждем в нашей команде, — приводит ведомство его слова.
Департамент приглашает москвичей на работу. Подробнее уточнить информацию можно по телефону +7 495 622-22-22 или с помощью электронной почты rabota@mosmetro.ru.
До этого сообщалось, что в наземном вестибюле станции метро «Черкизовская» открыли новый центр подбора персонала. В ведомстве отметили, что в новом центре можно будет узнать о вакансиях Московского транспорта, пройти собеседование, получить информацию об этапах трудоустройства, а также проконсультироваться и заполнить анкету.