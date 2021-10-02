Более 260 выпускников-машинистов будут работать на новом участке БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро будут работать более 260 выпускников Корпоративного университета транспортного комплекса города. Они станут машинистами поездов. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Они прошли подготовку и практиковались на интерактивных симуляторах и подвижном составе. Скоро устроим их в штат одного из депо, которое будет обслуживать новый участок БКЛ, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

С начала 2021 года выпускниками учебного заведения стали 378 машинистов.

По словам заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, машинист — одна из востребованных профессий в столице. На сегодняшний день в городе их работает более 5,5 тысячи.

— Благодаря поддержке мэра Москвы мы расширяем метро впечатляющими темпами: Большая кольцевая линия не только улучшит транспортную доступность для миллионов пассажиров, но и создаст новые рабочие места для молодых специалистов, поэтому всех желающих стать машинистом ждем в нашей команде, — приводит ведомство его слова.

Департамент приглашает москвичей на работу. Подробнее уточнить информацию можно по телефону +7 495 622-22-22 или с помощью электронной почты rabota@mosmetro.ru.

До этого сообщалось, что в наземном вестибюле станции метро «Черкизовская» открыли новый центр подбора персонала. В ведомстве отметили, что в новом центре можно будет узнать о вакансиях Московского транспорта, пройти собеседование, получить информацию об этапах трудоустройства, а также проконсультироваться и заполнить анкету.