Сергей Собянин показал, как преобразилась территория будущего парка «Яуза»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Территория вдоль берега реки Яузы продолжает благоустраиваться. На месте будущего одноименного парка теперь комфортные пространства. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, раньше здесь были неухоженные места, а сейчас они полны зеленых насаждений, площадок для спорта и отдыха.

— Впереди следующий этап работ, но уже сейчас есть большой выбор площадок для отдыха и занятий спортом, — написал мэр в посте на своей странице «ВКонтакте».

До этого Собянин оценил результаты комплексного благоустройства новых территорий парка «Яуза». В этом году в парке обустроили 50 гектаров территории. В нем было создано пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута. Всего в парке «Яуза» уже благоустроено 150 гектаров территории.

На сегодняшний день в парке уже отдыхают граждане. В нем сохранена экология рек Чермянки и Яузы. Сергей Собянин поделился мнением о том, что это самый крупный в Москве экологический и спортивный проект.