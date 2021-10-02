Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ближайшие дни жителей столицы ожидает «барическая гора». Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

В субботу утром уже был зафиксирован рекордный показатель с 1975 года — столбик барометра в такой же день поднимался до 762,6 миллиметра ртутного столба, а в 2021-м он превысил этот показатель на 2 миллиметра. Причем давление продолжит расти.

— В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм ртутного столба, что на 20–22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту, глубиной около 220 метров, — говорится в сообщении синоптиков центра.

Они отметили, что рекорд будет обновляться в течение следующих пяти дней, и эта серия из рекордов способна стать самой продолжительной в октябре.

Давление повышается из-за обширного антициклона, который расположился над Центральной Россией. Уменьшаться оно начнет 7 октября вместе с уходом антициклона.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве 2 октября. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.