Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Михаил Алимов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ближайшие дни жителей столицы ожидает «барическая гора». Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

В субботу утром уже был зафиксирован рекордный показатель с 1975 года — столбик барометра в такой же день поднимался до 762,6 миллиметра ртутного столба, а в 2021-м он превысил этот показатель на 2 миллиметра. Причем давление продолжит расти.

— В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм ртутного столба, что на 20–22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту, глубиной около 220 метров, — говорится в сообщении синоптиков центра.

Они отметили, что рекорд будет обновляться в течение следующих пяти дней, и эта серия из рекордов способна стать самой продолжительной в октябре.

Давление повышается из-за обширного антициклона, который расположился над Центральной Россией. Уменьшаться оно начнет 7 октября вместе с уходом антициклона.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве 2 октября. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

Читайте также:
ПогодаМосквацентр «Фобос»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте