Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 октября

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В субботу, 2 октября, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 7-12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и области существенно не изменится. Содержание кислорода в норме, атмосферное давление выше привычных значений.

Люди здоровые в такую погоду чувствуют себя хорошо, метеопатические реакции у них не развиваются. А люди метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, склонные к спастическим реакциям, перенесшие сосудистые катастрофы могут почувствовать дискомфорт. Также могут возникнуть боли в области сердца, головные боли, одышка, слабость и «скачки» артериального давления. В осенний период обостряются хронические недуги, увеличивается число острых респираторных и простудных заболеваний. В этот период рекомендуется поддержать организм витаминами, соблюдать режим труда и отдыха, находить время для прогулок и занятий спортом.

Ветреная и дождливая погода улучшила качество воздуха в Москве. В сентябре 2019 года при норме 65 миллиметров выпало всего 29 миллиметров осадков. При этом среднемесячная температура воздуха составила плюс 12,3 градуса. Однако в сентябре текущего года ситуация изменилась в лучшую сторону.