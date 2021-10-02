Четыре цифровых проекта Москвы стали обладателями премии Communitas Awards

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

По итогам третьего квартала 2021 года четыре цифровых проекта Москвы победили в международной премии Communitas Awards. Среди них городской благотворительный сервис на портале mos.ru, комплекс инициатив для сокращения потребления воды в Москве, семейно-экологический проект «Наше дерево» и портал «Душевная Москва».

— В числе победителей премии Communitas Awards — проекты, которые ежедневно делают Москву еще более комфортным и добрым городом. Это одни из самых востребованных цифровых инициатив столицы, которые пользуются заслуженной популярностью у горожан, — рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Благотворительный сервис занял первую строчку в номинации «Лидерство в служении обществу».

— Благотворительный сервис дает возможность поддержать благотворительные программы Москвы на едином городском портале mos.ru. Сервис становится все более востребованным — количество фондов-партнеров проекта продолжает расти, а москвичи отмечают его удобство и надежность, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Портал «Душевная Москва» победил в номинации «Изменения к лучшему». На нем различные некоммерческие организации могут получить необходимые помощь и поддержку от волонтеров.

Московский комплекс инициатив, направленных на сокращение потребления воды, стал лучшим в номинации «Лидерство в области этики и охраны природы». С его помощью мотивируют горожан изменить свои пользовательские привычки в сфере потребления воды.

Проект «Наше дерево» одержал победу в номинации «Устойчивость». Московские семьи могут бесплатно посадить именное дерево в любом из столичных парков в честь рождения ребенка.

Награда Communitas Awards присуждается выдающимся компаниям, организациям и отдельным лицам, которые бескорыстно жертвуют своими ресурсами и меняют ведение бизнеса на благо своих сообществ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более четырех тысяч именных деревьев высадили участники проекта «Наше дерево». До конца осени в рамках проекта высадят 8,5 тысячи деревьев. Среди высаживаемых деревьев — 10–15-летние лиственные и хвойные саженцы. Среди них сосна обыкновенная, липа мелколистная, дуб черешчатый, рябина обыкновенная, яблоня домашняя, клен остролистный, ива белая, груша плодовая, ель обыкновенная.