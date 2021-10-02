Косметолог дала совет по уходу за кожей лица женщинам за 40

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Женщинам после 40 лет необходимо уделять особое внимание увлажнению кожи лица. Такой совет в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова.

По ее словам, дамам, перешагнувшим этот возрастной рубеж, нужно использовать и дневную косметику, и ночную.

— Возрастная кожа нуждается в особом уходе. Ее нужно постоянно увлажнять, конечно, без какого-либо фанатизма. Очень важно, чтобы лицо получало достаточное количество витаминов. Это подразумевает и использование ночных и дневных кремов, и посещение кабинета косметолога для проведения чисток, и введение инъекций с витаминными комплексами, — отметила она.

При выборе увлажняющего крема косметолог призвала отдавать предпочтение легким флюидным средствам, в которых не более 12 компонентов. Если же кожа эластичная, подтянутая и нет обвисших участков, эксперт считает достаточным наносить легкие средства единоразово.

— В то же время я рекомендую увлажнять себя изнутри. Например, после употребления напитков или пищи, которые выводят жидкость из организма, я советую пить как можно больше воды. Это необходимо делать, чтобы сохранить свое лицо в подтянутом состоянии, — уточнила она.