Умер актер Андрей Дубовский

Фото: Facebook / Андрей Заводюк

Актер советского кино Андрей Дубовский, парализованный более 20 лет назад, скончался на 65-м году жизни. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил его коллега Андрей Заводюк.

— Андрей Дубовский! Светлая память! — написал он на своей странице в Facebook.

Причины смерти актера пока неизвестны.

Андрей Дубовский начал играть в театре сразу после окончания ГИТИСа в 1980 году. Семь лет он выступал в Центральном академическом театре Советской Армии. С 1988-го стал частью группы театра имени А. С. Пушкина.

В кино начал сниматься в 1979 году, а известность пришла к актеру после ролей Джузеппе Страдивари в сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джонатана Уэйда в фильме «Одиссея капитана Блада». Всего на его счету 17 ролей в различных картинах.

После перенесенного в 44 года инсульта у Дубовского серьезно пошатнулось здоровье и его парализовало. Из-за этого ему пришлось попрощаться с актерской профессией.