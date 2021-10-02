Дима Билан присоединился к музыкальному лейблу Арама Арчера

Фото: instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан стал одним из исполнителей музыкального лейбла Арама Арчера. Об этом говорится на сайте продюсера.

При этом долгое время Билан сотрудничал с Яной Рудковской. Вместе они планировали продюсировать группу «Градусы». Пока нет информации о том, прекратил ли певец сотрудничество с ней.

Арчер известен тем, что в его команде находятся многие известные отечественные артисты. Среди них Ольга Бузова, Григорий Лепс, певица Слава, Катя Лель, Александр Панайотов, Маша Малиновская и Наталья Подольская.

До этого продюсер Иосиф Пригожин назвал основную проблему шоу-бизнеса. Он считает, что сейчас большинство людей думают только о своих деньгах и не заботятся о том, чтобы оставить после себя что-то важное. По его мнению, все хотят только делать деньги. Никто не хочет ничего создавать. Тогда как общество наслаждается историческими памятниками, построенными людьми, которые хотели после себя что-то оставить.