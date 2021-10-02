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«Этому дядечке 15 лет сегодня»: Цыганов поздравил своего старшего сына

Михаил Алимов

Общество
«Этому дядечке 15 лет сегодня»: Цыганов поздравил своего старшего сына
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Актер Евгений Цыганов поздравил своего старшего сына Никиту с днем рождения. Поздравление он опубликовал в своей социальной сети.

— Этому дядечке 15 лет сегодня, — подписал артист фото отпрыска в Instagram.

Молодой человек сидит за шашечной доской и смотрит в камеру. Подписчики Цыганова подметили внешнее сходство отца и сына, а также пожелали много хорошего в день рождения.

«Женечка, поздравляю! Папа виден»; «Поздравляем! Пусть мечты будут смелыми, поступки взвешенными! Двигаться уверенно по жизни»; «С днем рождения! Пусть он растет истинным сыном своих родителей», — комментируют они запись.

До этого Юлия Снигирь показала фото с подросшим сыном Цыганова. На фото актриса с сыном Федором сидят вместе, обнимаясь, и улыбаются друг другу. Снигирь одета в легкий оранжевый наряд и белый пиджак, а на сыне — худи горчичного цвета.

Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поженились в 2019 году. Сын Федор у них родился в 2016 году. У Цыганова от прошлого брака также есть семеро детей.

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