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Зеленский оценил свою работу на посту президента

Михаил Алимов

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Зеленский оценил свою работу на посту президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский оценил собственные успехи на посту лидера страны. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает «Украинская правда».

— Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине, — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский отметил, что его работу должен оценивать украинский народ. При этом работу правящей партии «Слуга народа» президент оценил на три с плюсом балла из пяти.

До этого в Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с РФ. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Россия до сих пор намекает Украине на то, что предложение о газовых поставках остается открытым, однако украинский лидер игнорирует эти сигналы. Он добавил, что украинская сторона смогла договориться только о транзите газа. То, что прямой контракт не был заключен, может привести к потере нескольких миллиардов долларов.

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