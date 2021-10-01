«За все заплатит народ Украины»: в Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда отказался заключать прямой контракт на поставки газового топлива из России. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

По его словам, Россия до сих пор намекает Украине на то, что предложение о газовых поставках остается открытым, однако украинский лидер игнорирует эти сигналы.

Мураев добавил, что украинская сторона смогла договориться только о транзите газа. То, что прямой контракт не был заключен, может привести к потере нескольких миллиардов долларов.

Экс-депутат считает, что теперь Киеву придется искать, где можно занять деньги.

— Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины. <…> Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление, — отметил спикер.

Мураев подытожил, что Зеленскому также придется нести ответственность за высокие цены на газ в Украине.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет.

В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени.

28 сентября посол Венгрии был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко. По его словам, венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.