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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта Будапешта с Газпромом

Илья Ашуров

Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта Будапешта с Газпромом
Фото: twitter.com/poroshenko?lang=ru

Посол Венгрии был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко.

По его словам, венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

— Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов, — цитирует Николаенко РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

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