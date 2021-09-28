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Глава МИД Украины назвал ударом подписание Венгрией контракта с Газпромом

Юлия Курганова

Политика
Глава МИД Украины назвал ударом подписание Венгрией контракта с Газпромом
Фото: mfa.gov.ua

Контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами. У Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И она состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно, — сказал он в эфире канала ICTV.

Дипломат подчеркнул, что отношения между странами заходят в точку конфликта. Он напомнил, что Украина перенесла заседание двусторонней комиссии из-за решения Венгрии подписать контракт с Газпромом.

Кулеба добавил, что Будапешт нанес удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России.

— Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия, — подчеркнул он.

Украина допустила частичное сокращение или полное прекращение транзита газа через страну из России в Венгрию. Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Газпром всегда максимально использует техническую возможность обойти Украину и запустить газопровод через транзитные пути.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

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