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Белорусские СМИ обвинили CNN в нарушении журналистских канонов после интервью с Лукашенко

Михаил Алимов

В мире
Белорусские СМИ обвинили CNN в нарушении журналистских канонов после интервью с Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Телеканал CNN нарушил договоренность с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, когда вместо полноценного интервью показал «наспех смонтированный сюжет». Об этом в субботу, 2 октября, говорится в материале белорусского государственного агентства БелТА.

— При одном условии (будет дано интервью — прим. «ВМ»): если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя. Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем, — передает слова Лукашенко агентство.

При этом после записи интервьюер Мэтью Чанс заявил, что телеканал будет использовать материалы по своему усмотрению.

— Мы в CNN​ не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным, — сказал Чанс после интервью.

Эфир с английскими субтитрами транслировался уже спустя семь часов. Агентство отметило, что «все это можно было легко смонтировать и не приезжая в Минск». Нарезка в эфире полна заезженных штампов и фейков, а целью журналиста были самопиар и откровенная конфронтация. Что является прямым нарушением всех канонов журналистики, передает БелТА.

До этого Лукашенко заявил, что покинет свой пост, когда Запад прекратит оказывать давление на страну и гарантирует ее суверенитет. Также он добавил, что Белоруссия будет «чувствовать себя уверенно», если страны Запада прекратят вмешиваться в ее дела. По словам Лукашенко, если вмешательство все же состоится, то «будет плохо».

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