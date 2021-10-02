Лукашенко назвал условие, при котором покинет пост президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост, когда Запад прекратит оказывать давление на страну и гарантирует ее суверенитет. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

— Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли в Белоруссии второй президент.

Также он добавил, что Белоруссия будет «чувствовать себя уверенно», если страны Запада прекратят вмешиваться в ее дела. По словам Лукашенко, если вмешательство все же состоится, то «будет плохо», передает ТАСС.

Кроме того, в интервью Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии со стороны Запада Белоруссия пойдет на еще большее сближение с Россией. По его словам, при необходимости страна может стать «единой военной базой Белоруссии и России». Этот факт, по мнению президента, следует «четко понимать» странам Запада, которые планируют агрессивные действия в отношении Белоруссии.

28 сентября стало известно, что Лукашенко согласился на референдум об отмене смертной казни в Белоруссии. При этом, по его словам, большинство белорусов выступает за смертную казнь.