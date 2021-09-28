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Лукашенко согласился на референдум об отмене смертной казни в Белоруссии

Анастасия Волоснова

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Лукашенко согласился на референдум об отмене смертной казни в Белоруссии
Фото: president.gov.by

Предложения о целесообразности смертной казни в Белоруссии могут рассмотреть на отдельном референдуме. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, большинство белорусов выступает за смертную казнь.

— Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение, — отметил Лукашенко.

Он уточнил, что вопрос отмены смертной казни в республике рассмотрят на отдельном референдуме, пишет РИА Новости.

Лукашенко сообщал, что проект новой Конституции будет вынесен на референдум в начале следующего года, а подготовка проекта будет длиться до конца 2021 года. Глава республики 16 марта подписал документ о создании конституционной комиссии, которая будет готовить поправки к основному закону. Комиссия предоставит свои предложения Лукашенко до 1 августа.

При этом председатель конституционной комиссии Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что в Белоруссии могут расширить полномочия премьера. Позднее он сообщал, что президентскую форму правления не будут менять в Белоруссии.

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