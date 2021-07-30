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Лукашенко вернул на доработку предложения по изменению конституции

Анастасия Волоснова

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Лукашенко вернул на доработку предложения по изменению конституции
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернул на доработку представленные ему предложения по изменению конституции. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 30 июля, на встрече с представителями местных органов власти.

Белорусский лидер отметил, что проект изменений в конституцию страны не является хорошо подготовленным.

— Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся, — пояснил Лукашенко.

По его словам, референдум по внесению поправок в основной закон проведут в Белоруссии не позднее февраля, пишет агентство БелТА.

Лукашенко сообщал, что проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале следующего года, а подготовка проекта будет длиться до конца 2021 года. Глава республики 16 марта подписал документ о создании конституционной комиссии, которая будет готовить поправки к основному закону. Комиссия предоставит свои предложения Лукашенко до 1 августа.

При этом председатель Конституционной комиссии Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что в Белоруссии могут расширить полномочия премьера. Позднее он сообщал, что президентскую форму правления не будут менять в Белоруссии.

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