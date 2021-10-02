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Лукашенко пригрозил Западу российскими военными базами в случае внешней агрессии

Илья Ашуров

Политика
Лукашенко пригрозил Западу российскими военными базами в случае внешней агрессии
Фото: president.gov.by

В случае внешней агрессии со стороны Запада Белоруссия пойдет на еще большее сближение с Россией. Об этом в субботу, 2 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, при необходимости страна может стать «военной базой», единым с Россией объединением. Этот факт, по мнению президента, следует «четко понимать» странам Запада, которые планируют агрессивные действия в отношении Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что в настоящее время на территории страны только две российские базы гражданского назначения, на которых служат 30-40 человек.

— Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы,— сказал он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что русские и белорусы являются братскими народами, но вопрос о присоединении Белоруссии к России на повестке дня не стоит. Утверждения о потенциальной потери Белоруссией независимости Лукашенко назвал «англосаксонским мышлением», передает РИА Новости.

До этого Лукашенко согласился на референдум об отмене смертной казни в Белоруссии. При этом, по его словам, большинство белорусов выступает за смертную казнь.

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