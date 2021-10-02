Аргентинский производитель уверен в скором одобрении «Спутника V» в Европе

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить в ближайшие два месяца. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас.

— По информации, которой мы располагаем, неизбежно, что ее одобрят в ближайший месяц или два максимум, — передает его слова агентство Telam.

По его мнению, задержка с одобрением связана только с административными вопросами. Потому что в эффективности, безопасности и надежности российской вакцины никто не сомневается. Тем более что ее поставляют в половину стран мира.

Фигейрас отметил, что компания Richmond уже произвела 10 миллионов доз препарата. При этом половину от этого объема уже получило аргентинское министерство здравоохранения.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, мешающие признанию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европы, устранены. По словам главы Минздрава, для окончательной регистрации необходимо уладить несколько административных вопросов — подписать документы и предоставить необходимые бумаги. Прочие барьеры устранены, и это российской стороне подтвердил сам глава ВОЗ.