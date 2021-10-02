«Очень меня любит»: Волочкова рассказала о новом молодом человеке

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее новые отношения. По ее словам, новый ухажер никак не связан с шоу-бизнесом.

— От первого лица хочу сказать, что у меня действительно сейчас есть романтические отношения с красивым и сексуальным мужчиной. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он очень меня любит и это взаимно…Чего и всем желаю!, — поделилась она в своем Instagram.

Подписчики указали на количество новых избранников и заявили, что уже не удивляются таким новостям.

«Никогда такого не было и вот опять»; «Что, опять? Опять новый любимый? Каждый год новый? Настя, ты огонь»; «Все ждали свадьбу, а тут новая любовь», — пишут они под постом в социальной сети.

До этого подписчики осудили Волочкову за поход в храм в рваных джинсах. «Настя, в храм в таких джинсах? Мозги включаем»; «В таком одеянии да в храм Божий — до этого надо было додуматься»; «На фоне храма в драных штанах...»; «В храм в таком... Прости господи»; «Ну хоть бы в храм поприличней оделись», — написали фолловеры.