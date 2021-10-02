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«Выпендрежник»: подписчики оценили рискованный трюк Плющенко на вертолете

Михаил Алимов

Общество
«Выпендрежник»: подписчики оценили рискованный трюк Плющенко на вертолете
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский тренер по фигурному катанию и экс-фигурист Евгений Плющенко исполнил опасный трюк на вертолете — он в воздухе над озером перепрыгнул на руках с одного полоза машины на другой, а затем упал в воду.

— Macho man! — подписал он публикацию в своем Instagram.

Подписчики неоднозначно оценили видеоролик. Кто-то похвалил физическую форму олимпийского чемпиона, а другие назвали это слишком опасным и заявили, что Плющенко просто выпендривается на камеру.

«Такой рискованный и бессмысленный поступок»; «Выпендрежник»; «Евгений, вы большой молодец», — написали они в комментариях под постом в социальной сети.

До этого в Сети осудили грязные танцы Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Зрелище, попавшее в объектив камеры и опубликованное в аккаунте продюсера, вызвало у пользователей неоднозначную реакцию.

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