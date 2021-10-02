Первый день фестиваля японской культуры J-FEST прошел в Москве

Фото: Авилов Александр / АГН Москва

Россия, Москва, Японский сад Карта всех событий

Фестиваль японской культуры J-FEST открылся в Японском саду Главного ботанического сада РАН. Для гостей выступали артисты с традиционными музыкальными инструментами и танцовщицы в национальных костюмах. Также были доступны и фотопрогулки.

Открылся фестиваль выступлением девушек, играющих на 13-струнном кото, по своему строению похожем с гуслями, и трехструнном сямисэне, похожем на гитару.

— Я рад открыть сегодня J-FEST Autumn 2021 здесь, в Японском саду. В этом году J-FEST проводится уже в тринадцатый раз. Это крупнейший в России японский фестиваль. Его любят не только москвичи, но и жители других городов, — сообщил заведующий информационным отделом посольства Японии в России Масаки Икэгами.

По его словам, слоганом фестиваля станет фраза «Японский праздник в новом формате», а Японский сад для международных отношений является знаковым местом. Именно здесь в 2013 году посадил сакуру на тот момент глава японского правительства Синдзо Абэ.

После официальной части фотографы начали снимать людей в национальной японской одежде. Организаторы фестиваля признались, что планировали провести его летом, как и раньше, но из-за эпидемиологической обстановки мероприятие пришлось перенести. Поэтому и камерный формат немного поменялся, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что фестиваль Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Иллюзион». Откроет программу 13 октября лента «Моби». Знаменитый электронный музыкант проводит ревизию своей жизни в диалогах с психотерапевтом, собакой, Дэвидом Линчем и Смертью. Для рассказа о своем непростом пути музыкант использует самые разные жанры — от анимации и клипов до мокьюментари.