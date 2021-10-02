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Подозреваемого в убийстве матери и сестры задержали в Ленинградской области

Юлия Курганова

Происшествия
Подозреваемого в убийстве матери и сестры задержали в Ленинградской области
Фото: МВД

Молодого человека задержали по подозрению в убийстве своей матери и трехлетней сводной сестры в поселке Бугры в Ленинградской области. Об этом в субботу, 2 октября, сообщается на сайте регионального ГУ СК.

По горячим следам полицейские смогли задержать 21-летнего подозреваемого. Тела ребенка и женщины 1975 года рождения были найдены в субботу в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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Четверо жителей Подмосковья отняли квартиру у владельца, а после убили его. Суд признал всех фигурантов дела виновными и приговорил к срокам от 6 до 18 лет.

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