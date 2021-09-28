Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Четверо жителей Подмосковья отняли квартиру у владельца, а после убили его. Суд признал всех фигурантов дела виновными и приговорил к срокам от 6 до 18 лет. Об этом во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В 2017 году злоумышленники мошенническим путем завладели квартирой потерпевшего в подмосковном Егорьевске. Чтобы скрыть следы хищения, преступники решили вывести хозяина жилплощади в Ставропольский край для длительного проживания. Однако мужчина отказался переезжать.

— Потерпевший отказался остаться в Ставропольском крае, в связи с чем злоумышленниками было принято решение отвезти его в Миллеровский район Ростовской области, где в последующем они совершили его убийство путем удушения, — заявила Ольга Врадий.

Впоследствии фигуранты дела продали похищенную квартиру. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

В ходе расследования сотрудники провели многочисленные допросы, очные ставки и экспертизы.

— Сложность в расследовании была обусловлена тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности, злоумышленники предпринимали меры скрыть следы совершенного преступления, а также обеспечить себе алиби, — добавила старший помощник руководителя ГСУ СК.

28 сентября, Московский областной суд признал мужчин виновными в преступлении и приговорил их к 16 и 18 годам лишения свободы. Уточняется, что одним из злоумышленников оказался бывшим полицейским. Ему вынесли приговор в размере шести лет лишения свободы и запретили работать в органах в течение трех лет, а также лишили звания «майор полиции».

Ранее Ольга Врадий рассказала, что мужчина, которого обвиняют в совершении убийства в 2011 году, предстанет перед судом в Подмосковье.

В декабре 2011 года члены организованной преступной группы (ОПГ— прим. «ВМ»), куда входил и обвиняемый, с целью похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву.

Мужчинам удалось выманить жертву. В кафе члены банды похитили криминального авторитета. Спустя некоторое время его найдут мертвым в одном из водосточных коллекторов Подмосковья. Несмотря на жестокость преступления, все члены охраны убитого криминального авторитета остались живы. Подробности дела читайте в материала «ВМ».