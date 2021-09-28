Расследование совершенного в 2011 году убийства завершили в Московской области

Фото: СК РФ

Мужчина, которого обвиняют в совершении убийства в 2011 году, предстанет перед судом в Подмосковье. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, сотрудники местного СК завершили расследование по данному факту. Гражданину предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

По информации следствия, в 2011 году обвиняемый в составе организованной группы под руководством вора в законе Артема Аракеляна позвонил криминальному авторитету Липецкой области с целью совершить убийство и похитить транспортное средство и предложил ему поехать в столицу.

В результате потерпевшего и сопровождающих его людей похитили в Москве. Их отвезли в Мытищи, после чего произвели пять выстрелов в голову криминальному авторитету. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело гражданина скрыли в водосточном коллекторе, а остальных отпустили.

Всех участников банды, в том числе руководителя, задержали в 2017 году. Одного преступника в 2013 году объявили в федеральный розыск. Спустя несколько лет, в апреле текущего года, сотрудники установили местоположение фигуранта уголовного дела и задержали в Санкт-Петербурге.

Далее сотрудники провели допросы, необходимые проверки и экспертизы.

— Сложность в расследовании была обусловлена тем, что злоумышленник изначально отказывался от дачи показаний, однако, в ходе расследования он все же частично признал свою вину и рассказал следователю о значительных обстоятельствах совершенного преступления, которые ранее не были установлены, — добавила Ольга Врадий.

Она заключила, что в настоящий момент дело ожидает передачи в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе СК РФ по Подмосковью сообщили, что следователи завершили расследование дела против 59-летней женщины и пятерых мужчин, которые обвиняются в заказном убийстве.