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Психолог рассказала, как внешний вид влияет на размер зарплаты

Юлия Курганова

Общество
Психолог рассказала, как внешний вид влияет на размер зарплаты
Фото: Pexels

Психолог Элина Ландман рассказала о предрассудках работодателей, которые влияют на размер заработной платы сотрудников. Она отметила, что руководители и HR-службы некоторых компаний до сих пор следуют определенным предубеждениям при приеме на работу новых сотрудников.

Например, рослые мужчины иногда рассматриваются как более подходящие кандидаты на должность, чем невысокие соискатели.

— На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат, поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел, а еще имеет лидерские способности, и его влияние может быть более высоким, — рассказала психолог в интервью радио Sputnik.

Размер оплаты труда в подобных организациях также может зависеть не только от объективных факторов, но и от внешности сотрудников, добавила Ландман.

Однако она отметила, что стереотипы о потенциальных способностях высоких мужчин влияют только на финансовое положение наемных работников. А владелец бизнеса невысокого роста, наоборот, может выигрывать на фоне рослых конкурентов благодаря своим психологическим особенностям. Психолог рассказала, что у невысоких людей включается компенсаторный режим, то есть нехватка роста включает дополнительные лидерские качества, смелость и даже агрессию.

По словам эксперта, предрассудков относительно веса сотрудников-мужчин у работодателей, как правило, не бывает. Но на заработок и карьеру женщины индекс массы тела может оказать серьезное влияние. Некоторые руководители могут воспринимать женщину с нестандартной фигурой как человека, который ведет неправильный образ жизни и недостаточно энергичен, чтобы измениться, поэтому ей будут платить меньше, чем остальным.

Психолог дала советы, как избежать профессионального выгорания. По словам эксперта, необходимо вовремя переключаться на любимое хобби и мотивировать себя. Чаще всего выгорание происходит через три года, после того как человек начинает работать. После этого срока стоит что-то поменять.

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