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Зеленский рассказал о «наглости» и «мощности» украинской политики

Полина Долганова

В мире
Зеленский рассказал о «наглости» и «мощности» украинской политики
Фото: president.gov.ua

Украине необходимо вести «наглую» и сильную международную политику, чтобы добиться успеха. Такое мнение во время рабочей поездки во Львовскую область выразил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам политика, его аппарат и министерство иностранных дел сделали многое для международной субъектности Украины. Это, по мнению украинского лидера, является «главной победой в текущем году».

Зеленский также отметил, что украинская власть делает одновременно много и мало. Так, например, у Киева нет времени ждать, когда страна станет частью Европы.

— Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед, — цитирует лидера РИА Новости.

Накануне Зеленский оценил собственные успехи на посту лидера страны. Он отметил, что его деятельности должен давать оценку украинский народ. При этом работе правящей партии «Слуга народа» президент «поставил» три с плюсом балла из пяти.

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