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Москвичей предупредили о тумане утром 3 октября

Полина Долганова

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Москвичей предупредили о тумане утром 3 октября
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Туман настигнет Москву утром в воскресенье, 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по столице.

Отмечается, что такое погодное явление продлится в городе приблизительно до 10:00.

Ведомство рекомендует жителям Москвы снизить скорость на дорогах. Кроме того, пешеходам желательно иметь при себе светоотражающие предметы одежды или аксессуары при движении по краю дороги, передает агентство городских новостей «Москва».

В воскресенье, 3 октября, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

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