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Синоптики пообещали москвичам теплую и маловетреную погоду 3 октября

Юлия Курганова

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Синоптики пообещали москвичам теплую и маловетреную погоду 3 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В воскресенье, 3 октября, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 7-12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что влияние антициклона сохранит маловетреную и относительно теплую погоду, уменьшится влажность, содержание кислорода в пределах нормы.

Для практически здоровых людей такая погода позволит провести больше времени на свежем воздухе и активно отдохнуть в осенних парках. Высокое атмосферное давление может вызвать метеопатические реакции: недомогания и ухудшение самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно плохо переносят такую внешнюю природную нагрузку лица с вегетососудистой дистонией, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, постинфарктным кардиосклерозом, склонные к частым приступам мигрени.

В эти дни стоит быть внимательными к своему самочувствию, избегать тяжелых физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление, поддержать организм с помощью домашних методов (теплый контрастный душ, седетивные средства растительного происхождения, самомассаж шейного отдела позвоночника), по возможности совершать ненагрузочные прогулки на свежем воздухе и принимать рекомендованные врачом лекарства.

Москвичей предупредили о «барической горе» в ближайшие пять дней. В субботу утром, 2 октября, уже был зафиксирован рекордный показатель с 1975 года — столбик барометра в такой же день поднимался до 762,6 миллиметра ртутного столба, а в 2021-м он превысил этот показатель на 2 миллиметра. Причем давление продолжит расти.

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