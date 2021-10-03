Астролог перечислила опасности, которые настигнут людей в период Холостой Луны в октябре

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Когда на небе появляется так называемая Холостая Луна, люди рискуют столкнуться с трудностями в работе и в личной жизни. О том, чего стоит опасаться в октябре, рассказала астролог Алена Никольская.

Она отметила, что Холостой Луной называется период, когда небесное тело переходит из одного созвездия в другое и никак не взаимодействует с планетами солнечной системы.

В октябре самые трудные дни приходятся на 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 и 30 число.

По словам Никольской, в эти даты не рекомендуется подписывать документы и покупать что-либо дорогое. Кроме того, все анализы, которые сдают пациенты в период Холостой Луны, с большой долей вероятности будут некорректны. Их придется сдать повторно.

В этот период также не стоит отправляться в путешествие, выходить на новую работу и заключать брак. Любые перемены в жизни рискуют не увенчаться успехом.

При этом на Холостую Луну можно запланировать то, что человек давно не решался сделать. Например, провести неприятную встречу. Все события, которые произойдут в этот период, не будут иметь силы.

— Также в этот период хорошо делать то, что вы хотели бы скрыть. Например, если у вас есть какие-то нестыковки в документах, и вам не хочется, чтобы на них кто-то обратил внимание, — подытожила астролог в разговоре с Пятым каналом.

Астрологи также напоминают, что 6 октября наступит новолуние. Это хорошее время для начинаний и положительных изменений. Но для этого необходимо правильно подготовиться к этому событию. Астролог Лилия Любимова рассказала, чего ждать от «свежей» Луны и как ей угодить.

Ориентироваться нужно на знак зодиака, который венчает грядущее обновление небесного светила. В октябре это Весы. Под влиянием этого знака зодиака люди смогут устроить свои отношения. Причем это касается не только романтических связей, но и рабочих, семейных и в особенности дружеских.